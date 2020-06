Infortunio Ibrahimovic: lo svedese domani torna in Italia per nuovi esami

Dopo l’infortunio in allenamento e il rientro in Svezia, Ibrahimovic domani farà ritorno a Milano: previsti nuovi test

Il Milan si prepara a riaccogliere Zlatan Ibrahimovic, tornato in Svezia dopo lo sfortunato infortunio in allenamento. Secondo quanto appreso dai colleghi di Milan News 24, Ibracadabra atterrerà in Italia nella giornata di domani.

Nuovi test in vista per il numero 21 rossonero: oltre a quelli sierologici, Ibra dovrà sottoporsi a ulteriori controlli al polpaccio, per registrare con maggiore precisione l’entità del problema muscolare.