Infortunio Lautaro Martinez: ansia dopo Bodo Glimt Inter, preoccupano le sue condizioni. Cosa filtra e i possibili tempi di recupero

Infortunio Lautaro Martinez: le condizioni dell’attaccante dell’Inter dopo la sconfitta contro il Bodo Glimt in Champions League

La trasferta europea oltre il Circolo Polare Artico rischia di lasciare scorie pesanti in casa Inter. Al di là del risultato negativo maturato sul campo sintetico del Bodø/Glimt, l’ambiente nerazzurro rientra in Italia con una preoccupazione tangibile che riguarda l’uomo più importante della rosa: Lautaro Martinez. Il capitano e leader carismatico della squadra è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel corso del secondo tempo. Un’uscita di scena non programmata, dettata da un fastidio muscolare che ha fatto scattare immediatamente l’allarme sulla panchina di Cristian Chivu.

La dinamica: il cambio deciso da Chivu

L’attaccante argentino, visibilmente contrariato e dolorante, si è toccato ripetutamente la zona del polpaccio dopo uno scatto. Chivu non ha esitato un istante: richiamo immediato in panchina per non rischiare di aggravare la situazione. Secondo quanto riportato dall’inviato di Prime Video Alessandro Alciato, la situazione è apparsa seria fin dai primi istanti: “Nel tornare in panchina l’argentino sentiva ancora dolore”, ha riferito il giornalista da bordo campo. Lo staff medico nerazzurro è intervenuto subito con le prime cure, applicando ghiaccio sulla parte interessata prima di accompagnare il giocatore negli spogliatoi.

Sospetto affaticamento: domani la verità

La prima diagnosi, filtrata a caldo dagli spogliatoi dell’Aspmyra Stadion, parla di un generico affaticamento al polpaccio. Tuttavia, in questi casi la cautela è massima. Il polpaccio è un muscolo traditore e la società non vuole correre rischi. Il piano d’azione è già stabilito: domani, appena la squadra sarà rientrata a Milano, Lautaro verrà sottoposto agli esami strumentali di rito. Solo la risonanza magnetica potrà chiarire se si tratta di un semplice sovraccarico, smaltibile in pochi giorni, o di una lesione che costringerebbe il “Toro” a uno stop più lungo.

Per Chivu, perdere il proprio terminale offensivo nel momento clou della stagione sarebbe un colpo durissimo. Tutta l’Inter resta col fiato sospeso in attesa del bollettino medico.