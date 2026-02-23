Infortunio Loftus-Cheek: intervento perfettamente riuscito per l’inglese. Le sue condizioni e i tempi di recupero

Infortunio Loftus-Cheek: intervento perfettamente riuscito per il centrocampista inglese dopo lo scontro con Corvi in Milan Parma. Le sue condizioni

Il Milan fa chiarezza sulle condizioni mediche di uno dei suoi titolari inamovibili. Attraverso un comunicato ufficiale diramato in queste ore, il club meneghino ha delineato il quadro clinico post-operatorio e i tempi di degenza necessari per il rientro agonistico, spegnendo in parte le ansie dei tifosi ma confermando la gravità dell’accaduto.

La diagnosi e l’intervento chirurgico al volto

La nota ufficiale del club conferma che Ruben Loftus-Cheek ha riportato un importante e severo trauma facciale nella giornata di ieri dopo lo scontro con Corvi in Milan Parma.

Nello specifico, il violento scontro ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella. Di conseguenza, il calciatore britannico è stato prontamente ricoverato presso il reparto specializzato in Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell’ospedale ASST Santi Paolo e Carlo di Milano.

Nella giornata odierna, Loftus-Cheek è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico condotto dal dottor Luca Autelitano. L’operazione, mirata alla riduzione e alla stabilizzazione della frattura ossea, è perfettamente riuscita. Il giocatore sta bene ed è già stato dimesso dalla clinica per iniziare il riposo domiciliare.

I tempi di recupero e l’emergenza per Allegri

La nota dolente riguarda le tempistiche per rivedere l’inglese sul rettangolo verde. I tempi di recupero stimati dallo staff medico rossonero sono di circa otto settimane.

Si tratta di uno stop di due mesi che rappresenta un’autentica emergenza per Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero dovrà ora studiare rapidamente nuove soluzioni in mediana, attingendo alle riserve per sopperire a questa pesantissima assenza in una fase cruciale e ricca di impegni della stagione sportiva.