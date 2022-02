ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Infortunio Maksimovic: problema muscolare per il difensore del Genoa. Le ultime sulle condizione del centrale rossoblu

Problema di natura muscolare per Nikola Maksimovic nella ripresa di Genoa-Inter. Il difensore rossoblu è stato costretto a dare forfait intorno al 50′ a causa di guaio all’adduttore.

Emergenza in difesa per Blessin che ha fatto entrare in campo Cambiaso spostando Vasquez al centro.