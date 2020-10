Infortunio Marusic: problema muscolare. Esordio per Fares

Ancora problemi per Simone Inzaghi: dopo l’infortunio di Radu, si registra anche quello di Marusic. Dentro Fares, all’esordio

Giornata da dimenticare al momento per Simone Inzaghi e per la Lazio. Il tecnico biancoceleste ha perso per infortunio Stefan Radu, rientrato in extremis.

Inzaghi registra anche il problema muscolare di Adam Marusic: il laterale è costretto al cambio ed al suo posto è entrato Fares, all’esordio con la maglia della Lazio dopo l’arrivo a Roma dalla Spal. Situazione complicata in casa Lazio.