Infortunio Mbappe: il francese lascia il campo in lacrime – VIDEO

Spavento al Paris Saint Germain per l’infortunio di Kylian Mbappe: il francese ha lasciato il campo in lacrime

Paura al Paris Saint Germain. Alla mezz’ora del primo tempo Perrin, bandiera del Saint-Etienne e all’ultima gara in carriera, è entrato duramente sulla caviglia di Kylian Mbappe. Il giocatore biancoverde è entrato duramente sull’attaccante francese causandone l’immediato cambio.

L’ex Monaco è uscito dal campo in lacrime, che lasciano presagire ad un problema grave. A sole tre settimane dalla gara di Champions League contro l’Atalanta, una tegola enorme per il PSG, che dovrà rinunciare anche a Di Maria per squalifica.