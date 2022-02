Infortunio McKennie, 8 settimane di stop: quali partite salterà

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Infortunio McKennie: quali partite salterà il centrocampista della Juventus dopo l’infortunio. Bianconeri in emergenza

Frattura composta del II e del III osso metatarsale del piede sinistro per Weston McKennie in Villarreal Juve, con il centrocampista che dovrà rimanere ai box per circa 8 settimane. Quali partite salterà, dunque?

L’americano sarà out in campionato nei match contro Empoli, Spezia, Sampdoria, Salernitana, Inter, Cagliari e Bologna. Salterà la doppia sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, oltre al ritorno di Champions League col Villarreal.