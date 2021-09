Infortunio Palomino: lesione di primo grado al bicipite femorale per Palomino, che dovrà saltare la sfida allo Young Boys

Tegola per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Luis Palomino ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale e quindi non sarà a disposizione per la sfida di Champions League contro lo Young Boys.