Infortunio Pau Lopez: esami in Svizzera per valutare se operarsi

Infortunio Pau Lopez: il portiere della Roma si recherà in Svizzera per capire se sarà necessaria l’operazione per riprendersi dallo stop

Pau Lopez è pronto a recarsi in Svizzera per capire meglio la gravità dell’infortunio alla spalla, rimediato ieri sera nella sfortunata serata all’Old Trafford contro il Manchester United.

Come riporta il giornalista Marco Juric su Twitter, però, non è affatto scongiurata l’eventualità di un intervento chirurgico, che determinerebbe la conclusione anticipata della stagione per l’estremo difensore giallorosso.