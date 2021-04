Roma, non c’è pace: infortunio per Pau Lopez

Infortunio Pau Lopez: le condizioni del portiere della Roma, uscito dal match di Europa League contro il Manchester United

Non c’è pace per la Roma in occasione della semifinale d’andata di Europa League contro il Manchester United. Lussazione della spalla sinistra per Pau Lopez, costretto a uscire dal campo in favore di Antonio Mirante.

Seconda tegola della serata britannica per i giallorossi di Paulo Fonseca, costretti a rinunciare anche a Jordan Veretout per un problema muscolare alla gamba destra.