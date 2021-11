Infortunio Pedri: lesione muscolare alla coscia sinistra. Out un mese

Infortunio Pedri: il centrocampista del Barcellona ha accusato una lesione muscolare alla coscia sinistra che lo terrà out un mese

Ancora problemi per Pedri. Secondo quanto riporta Sport il centrocampista del Barcellona ha accusato una ricaduta alla coscia sinistra, dove aveva già sofferto di una lesione muscolare. Il problema sembra abbastanza serio, tanto che il giocatore dovrà stare fermo un mese.

Il centrocampista ha giocato solo quattro partite con la maglia del Barça in questa stagione: due in Liga contro la Real Sociedad all’esordio in campionato, la seconda contro l’Athletic e due in Champions League contro Bayern e Benfica. Proprio nel duello contro i tedeschi Pedri ha subito uno strappo al quadricipite della gamba sinistra e il giocatore ha avuto una ricaduta dopo aver forzato contro il Benfica in seguito.