Infortunio Pellegrini: il centrocampista rischia un lungo stop

Il centrocampista della Roma uscito anzitempo dalla sfida contro il Torino per un problema muscolare potrebbe star fermo per un po’ di tempo

La Roma sorride per la vittoria ma resta in apprensione per Lorenzo Pellegrini. Il capitano, non al meglio, ha giocato dall’inizio ma è uscito anzitempo per un problema al quadricipite.

Un infortunio serio per Pellegrini e che lo stesso Mourinho dice: «Starà fuori per alcune settimane». Non buone notizie per la Roma, la speranza è quella che si possa esser fermato in tempo anche se sarà difficile un suo recupero per le prossima sfide. In giornata riposo e potrebbe già svolgere qualche controllo per capire meglio l’entità del suo infortunio.