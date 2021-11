Infortunio Pellegrini, la Roma lo rivedrà in campo nel 2022

La Roma perde il suo capitano per tutto il mese di dicembre: la lesione muscolare è grave e rientrerà nel 2022

La Roma perde Pellegrini e si sapeva. Il capitano giallorosso salterà le sfide in programma a dicembre, nel dettaglio oltre al Bologna non potrà aiutare i suoi compagni per le seguenti partite: Inter, Cska Mosca, Spezia, Atalanta, Sampdoria.

Il rientro è previsto per il 2022. Mourinho spera di riaverlo per la sfida contro il Milan, un match importante per capire fin dove possono arrivare le ambizioni Champions League dei giallorossi.