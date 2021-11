Infortunio Pereyra, le condizioni del centrocampista dell’Udinese

Infortunio Pereyra, l’argentino salterà la gara con la Lazio. Le ultime sulle condizioni del centrocampista dell’Udinese

Roberto Pereyra non ci sarà per Lazio-Udinese. Il giocatore è uscito ieri anzitempo dal campo, durante il match contro il Genoa, per un infortunio alla spalla rimediato a seguito di un contrasto.

Come riporta l’ANSA, l’argentino – che ha riportato una lussazione – si sottoporrà ad un intervento chirurgico questo mercoledì, da capire i tempi di recupero.