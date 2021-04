Problema dell’ultimo minuto per Antonio Conte: Ivan Perisic non è partito per Bologna per un affaticamento muscolare

Problema dell’ultimo minuto per Antonio Conte. Ivan Perisic non è partito per la volta di Bologna insieme al resto della squadra a causa di un affaticamento muscolare.

È rimasto a Milano anche Aleksandar Kolarov alle prese con noie muscolari. Al posto del croato sulla fascia destra si apre il ballotaggio tra Ashley Young e Matteo Darmian.