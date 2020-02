Infortunio Radovanovic: problema al ginocchio, Genoa preoccupato

Nicola costretto al cambio: sostituzione forzata per Radovanovic, fermato da un infortunio nel corso di Bologna Genoa

Il Genoa perde Ivan Radovanovic nella ripresa di Bologna-Genoa per colpa di un infortunio. Il giocatore ha lasciato il posto a Cassata al 75′ per via di un problema al ginocchio destro.

Il centrocampista era scivolato da solo pochi minuti prima e aveva provato a stringere i denti, ma alla fine ha dovuto dichiarare forfait. Si attendono novità dallo staff medico del Grifone per conoscere le sue condizioni effettive.