Gaston Ramirez out contro il Sassuolo per una contusione al ginocchio sinistro: le condizioni del trequartista della Sampdoria

Gaston Ramirez è stato escluso dalla lista dei convocati della Sampdoria a causa di una contusione al ginocchio sinistro, infortunio che gli ha impedito di essere a disposizione del tecnico Claudio Ranieri per il match contro il Sassuolo.

Il trequartista uruguaiano, che non scende in campo in Serie A dallo scorso 14 marzo, lascerà il club blucerchiato al termine della stagione per fine contratto.

