Infortunio Ribery: buone notizie per Iachini. Le ultime

Frank Ribery si è allenato col resto del gruppo. Una buona notizia per la Fiorentina di Iachini che sabato sfiderà la Lazio

Buone notizie per la Fiorentina. Nella settimana di preparazione della gara contro la Lazio, mister Iachini ha ritrovato in gruppo anche Ribery. Il giocatore era in dubbio, dopo esser uscito malconcio dalla sfida con il Bologna, ma il recupero è stato lampo.

Il francese, infatti, si è allenato regolarmente col resto del gruppo e la sua presenza non sembra essere in dubbio.