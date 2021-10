Infortunio Ricardo Rodriguez: lieve trauma contusivo alla gamba sinistra per lo svizzero al rientro al Filadelfia

Problemi per Ricardo Rodriguez al rientro al Filadelfia per la seduta d’allenamento con il Torino. Dopo gli impegni con la nazionale, lo svizzero ha accusato un lieve trauma contusivo alla gamba sinistra e si è allenato parzialmente in gruppo.

«Lavoro mattutino per il Torino, al Filadelfia. Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica che si è conclusa con una partita di allenamento, a ranghi misti. In gruppo anche Kone, Linetty e Warming, mentre Rodriguez – post lieve trauma contusivo alla gamba sinistra, rimediato con la Nazionale svizzera – ha svolto una parte del programma odierno con i compagni, finendo con un training individuale. Seduta di scarico per Berisha, Lukic e Vojvoda, di rientro dopo i rispettivi impegni con le Nazionali; differenziato per Pobega e Praet, lavoro personalizzato per Pjaca e Verdi. Domani in calendario una seduta di allenamento».