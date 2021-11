Infortunio Romagnoli: problema muscolare per il difensore

Alessio Romagnoli è rimasto fuori dalla lista dei convocati per il derby di questa sera per un infortunio: infiammazione all’adduttore per lui

Alessio Romagnoli è rimasto fuori dalla lista dei convocati di Stefano Pioli per la gara di questa sera contro l’Inter. Un’assenza pesante che priva i rossoneri di un’importante alternativa a gara in corso per il reparto difensivo.

Come appreso da Milannews24.com, Romagnoli soffre per un’infiammazione all’adduttore. Da valutare dunque i tempi di recupero del capitano rossonero da questo infortunio a questo punto potrebbe tornare disponibile dopo la sosta per le nazionali.