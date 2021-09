Roma, Spinazzola torna a lavorare in palestra: continua il recupero

Leonardo Spinazzola continua il suo recupero dopo il brutto infortunio ad Euro 2020: il terzino torna a lavorare in palestra

Leonardo Spinazzola torna a lavorare in palestra. Il terzino della Roma sta continuando il suo recupero dopo la rottura del tendine d’Achille ad Euro 2020 nella gara contro il Belgio: dopo due mesi, riporta il Corriere dello Sport, torna a lavorare in palestra mentre si avvicina il suo rientro in campo con la Roma.

Mourinho attende il suo ritorno in campo potendo contare su Vina e Calafiori.