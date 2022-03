Infortunio Strootman, stagione finita? Le ultime sul centrocampista del Cagliari

La stagione del centrocampista olandese del Cagliari Kevin Strootman potrebbe essere giunta già al capolinea: le condizioni

La stagione del centrocampista olandese del Cagliari Kevin Strootman sembra essere a serio rischio e potrebbe essere già finita con largo anticipo.

Come scrive L’Unione Sarda il giocatore dopo l’operazione subita nel mese di dicembre non è più tornato ufficialmente in campo, proseguendo il suo lavoro personalizzato al centro sportivo di Asseminello, ragion per cui le possibilità di vederlo nuovamente in campo con la maglia del Cagliari in questo finale di stagione sono veramente molto basse. Con ogni probabilità in estate non scatterà neanche il riscatto e Strootman tornerà in Francia al Marsiglia.