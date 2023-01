Infortunio Zapata, novità sulle condizioni del centravanti dell’Atalanta

Dopo gli ultimi problemi riguardanti il suo ultimo infortunio Duvan Zapata è tornato ad allenarsi in gruppo con l’Atalanta

L’Atalanta oggi ha ripreso ad allenarsi al Centro Bortolotti di Zingonia, beneficiando anche della presenza in gruppo del centravanti Duvan Zapata.

Come riportato da Sportface, il colombiano ha svolto una parte della sessione in gruppo e una individualmente viste le attuali condizioni del centravanti. Ci sarà contro la Sampdoria? Da valutare, considerando che la priorità di Gasperini è recuperarlo per la Coppa Italia.