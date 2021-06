Inghilterra Croazia: tifoso grave dopo la caduta dagli spalti di Wembley

Un tifoso è caduto dalle tribune di Wembley prima di Inghilterra Croazia: soccorso, è ricoverato ora in condizioni gravi

Altro momento di paura a Euro2020: dopo le terribile immagini del malore di Christian Eriksen, e il terrore per la brutta notizia poi scongiurata, arriva un’altra brutta notizia questa volta da Wembley.

Come riporta Sky Sport UK, un tifoso è precipitato dalle tribune di Wembley, come dichiarato dallo speaker allo stadio: «Possiamo confermare che uno spettatore è caduto dagli spalti subito dopo il calcio d’inizio nella partita tra Inghilterra e Croazia allo stadio di Wembley. Lo spettatore ha ricevuto cure mediche sul posto ed è stato poi portato in ospedale in gravi condizioni».