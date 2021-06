Euro2020: Inghilterra prima nel girone, i complimenti delle società ai propri giocatori

Inghilterra batte la Repubblica Ceca e passa come prima nel proprio girone ad Euro 2020: le prime reazioni sui social

Con la vittoria di misura sulla Repubblica Ceca l’Inghilterra ha conquistato la seconda vittoria su tre partite nel girone e si è classificata al primo posto.

Non tardano ad arrivare i complimenti da parte delle squadre dei vari protagonisti della nazionale di Southgate. L’Everton saluta Pickford, uno dei migliori capace di chiudere la porta inglese. 0 gol subiti in tre gare, come l’Italia. Nessun gol fin qui per Harry Kane, prima presenza all’Europeo infine per Jadon Sancho.