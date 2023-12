Inghilterra, Southgate: «Sette anni fa Mourinho mi disse una cosa e aveva ragione»

Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha svelato un aneddoto su José Mourinho quando era allenatore del Middlesbrough

PAROLE – «Tutto il mondo parla ancora di quel Middlesbrough…e del fatto che eravamo retrocessi. E’ così, al terzo anno è successo. Ma eravamo stati 3 anni in Premier League…Non esiste nel mondo del calcio un incarico che mi spaventi dopo tutto ciò che ho vissuto come commissario tecnico dell’Inghilterra sinceramente. Non avrai mai più pressioni tanto forti o problemi tanto complicati. Ricordo bene una discussione con José Mourinho quando lui era al Manchester United. Mi disse: ‘Una volta che avrai portato a termine il tuo attuale incarico potrai fare qualsiasi cosa’. In quel momento pensavo che avesse ragione. Ora, sette anni dopo, posso dire che sicuramente aveva ragione».