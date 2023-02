Infortunio Hateboer, l’esterno dell’Atalanta si è rotto il crociato. La situazione

Durante la partita contro la Lazio l’esterno dell’Atalanta Hans Hateboer si è rotto il crociato: un brutto infortunio per il nerazzurro

Lazio Atalanta ha visto l’esterno nerazzurro Hans Hateboer riscontrare un brutto infortunio nella ripresa, creando molta preoccupazione vista la fatica nell’uscire dal campo praticamente da solo. Ecco le condizioni del numero 33 nerazzurro a fine partita.

Quello che sembrava un semplice botta in realtà si è rivelato qualcosa di più grave. Come esplicitamente dichiarato su Instagram dallo stesso Hateboer, l’esterno si è rotto praticamente il crociato: una brutta batosta per l’Atalanta che dovrà fare a meno dell’olandese sulla destra.