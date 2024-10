INFORTUNIO Osimhen: ecco quanto rischia di STARE FUORI

Infortunio per Victor Osimhen: l’attaccante in prestito dal Napoli si è fermato nell’ultima gara di campionato del Galatasaray

Tegola in casa Galatasaray: Victor Osimhen è alle prese con un infortunio patito nell’ultima partita di campionato contro il Kasimpasa.

Come riportato da Goal, si tratta di uno stiramento alla coscia sinistra, con conseguente edema. Il calciatore in prestito dal Napoli dovrebbe rimanere ai box per almeno un mese.