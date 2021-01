Insigne, la Juve ti distrae: 4 rigori sbagliati in carriera, 3 contro i bianconeri

Di quattro rigori sbagliati in carriera, tre sono arrivati contro la Juve: dato impietoso per Lorenzo Insigne contro i bianconeri

Score quasi perfetto per Lorenzo Insigne su calcio di rigore: di 26 battuti in carriera, ne ha messi a segno 22. Uno di quelli sbagliati è quello battuto in Supercoppa Italiana, davanti a Szczesny, ma non è la prima volta.

Su 4 errori dal dischetto in carriera, 3 sono arrivati proprio contro la Juve. Un numero molto alto in una partita che “Lorenzo il Magnifico” sente particolarmente.