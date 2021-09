Insigne rinnova fino al 2024: il comunicato del Benevento

Roberto Insigne rinnova il suo contratto on il Benevento fino al 2024: ecco la nota ufficiale del club campano

Notizia importante in casa Benevento: Roberto Insigne prolunga il suo contratto fino al 2024. Il fratello di Lorenzo resterà in forza ai giallorossi ancora per tre anni. Ancora tutto da definire invece il futuro del numero 24 del Napoli, con il contratto in scadenza a giugno 2022.

«Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del calciatore Roberto Insigne fino al 30 giugno 2024».