Inter, per lo Scudetto bastano 16 punti: anche ex aequo con il Milan

L’Inter di Antonio Conte si avvia verso la vittoria dello Scudetto: mancano 16 punti ai nerazzurri per la vittoria del titolo

Calcoli alla mano mancano solo 16 punti all’Inter per la vittoria dello Scudetto: la striscia di vittorie consecutive non ha dato scampo agli avversari e ora, come evidenzia il Corriere dello Sport, la strada sembra spianata.

Con 16 punti in 9 gare il titolo sarebbe in tasca anche se il Milan dovesse recuperare i punti di distacco: a fare testo gli scontri diretti. La Juve non ce la farebbe comunque anche se dovesse fare percorso netto.