Inter, accordo raggiunto per i rinnovi di Dimarco e Mkhitaryan

Inter, accordo ormai raggiunto in casa inter per i rinnovi di contratto di Dimarco e Mkhitaryan: i dettagli

Finalmente siamo giunti a una conclusione decisiva per i rinnovi di Dimarco e Mkhitaryan con l’Inter. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rinnovi contrattuali di due giocatori chiave della squadra di Simone Inzaghi sono prossimi all’annuncio ufficiale.

I due hanno già sottoscritto l’estensione del loro contratto con l’Inter, un accordo che è ora solo questione di formalità da ufficializzare. La comunicazione formale è attesa per domani, come riportato dalla Gazzetta. Dimarco prolungherà il suo contratto fino al 2028, con uno stipendio di 4 milioni netti a stagione, mentre Mkhitaryan estenderà fino al 2025 con un’opzione per il 2026, mantenendo lo stesso salario attuale.

