Inter, gli aggiornamenti su Sensi: le ultime in vista della Juve

Stefano Sensi non ha preso parte alla gara di Coppa Italia contro la Fiorentina: ecco gli ultimi aggiornamenti sul centrocampista

Stefano Sensi ieri non è sceso in campo contro la Fiorentina in Coppa Italia. Il centrocampista nerazzurro è rimasto ai box con Arturo Vidal al suo posto in campo.

Sensi oggi si è sottoposto a dei controlli che non hanno evidenziato lesioni o particolari problemi al polpaccio dopo che si era fermato ieri durante il riscaldamento. Conte e lo staff valuteranno nei prossimi allenamenti il suo impiego contro la Juventus.