Uno dei colpi a parametro zero del mercato estivo interista ha espresso le sue emozioni sulla sua nuova avventura appena iniziata

Una delle operazioni più sottovalutate dell’ultima campagna acquisti riguarda l’approdo a parametro zero di Kwadwo Asamoah all’Inter. Al pari di De Vrij, il club milanese si è mosso in anticipo, bruciando la concorrenza e rinforzando la squadra spendendo nulla per il cartellino di entrambi. Il ghanese, lo scorso anno è stato artefice della sua migliore stagione in bianconero della sua carriera. Sfruttando l’eclissi di Alex Sandro, Asamoah ha dimostrato tutta la sua solidità in campo, giocando parecchie partite di nicchia della Vecchia Signora. D’altronde, l’ex Udinese ( a proposito di bianconeri) ha sempre fatto il suo, con umiltà e abnegazione, senza polemiche.

All’Inter, almeno sulla carta, dovrebbe essere un titolare inamovibile. Anzi Spalletti sta sfruttando la sua duttilità mettendolo anche a centrocampo, il suo ruolo originale prima di convertirsi sulla fascia alla Juventus. Proprio per la fiducia nei suoi confronti, il nativo di Accra ha voluto ringraziare tutto l’ambiente su Twitter del suo nuovo club.