Kwadwo Asamoah starebbe rescindendo il proprio contratto con l’Inter. In pole position c’è la Sampdoria. Gli aggiornamenti

Si avvicina Kwadwo Asamoah alla Sampdoria. Il giocatore ex Juventus, infatti, sarebbe rescindendo il proprio contratto con l’Inter.

A riportarlo è Sportitalia, che parla di come l’agente del giocatore sia nella sede nerazzurra in questi minuti per tutte le pratiche del caso.