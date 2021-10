Inter, assemblea degli azionisti a fine ottobre: le novità previste

Sarà approvato il bilancio con perdita record di 245,6 milioni di euro: a fine ottobre l’assemblea degli azionisti

E’ quasi tutto pronto in casa Inter per l’assemblea degli azionisti che dovrà approvare il bilancio con perdita record di 245,6 milioni di euro: come ricorda il Corriere dello Sport, andrà in scena giovedì 28 ottobre e Steven Zhang che sarà collegato dalla Cina.

Entro poche settimane sarà, inoltre, chiuso il rifinanziamento dei due bond attualmente in essere (300 + 75 milioni) e ne sarà emesso uno solo da circa 400 che consentirà al club milanese di arrivare a fine stagione senza problemi di liquidità.