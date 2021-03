Inter Atalanta, Conte vs Gasperini: sfida tra idee di gioco comuni

Lunedì sera si affrontano Inter e Atalanta, con Conte e Gasperini che hanno più di una similitudine nel loro gioco

Big match in Serie A nel Monday Night di giornata. Allo stadio San Siro si affrontano Inter e Atalanta in una partita che promette spettacolo. Una sfida d’alta quota tra due allenatori, Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, che hanno le stesse idee di gioco. E lo stesso tecnico interista, in passato, rivelò di essersi ispirato al collega nerazzurro su alcuni principi.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, si sfidano i due attacchi più forti del nostro campionato: i 62 gol dell’Inter contro i 60 dell’Atalanta. Ma sarà anche un duello tra due giganti in attacco quali Lukaku e Zapata, ma anche una corsa d’atletica tra Gosens e Hakimi i due esterni che segnano di più in giro per l’Europa. E tornando a quegli insegnamenti di Gasperini a Conte, l’Inter ora ha sulla fascia due esterni che si mandano in gol a vicenda come da Conti-Spinazzola in poi succede a Bergamo.