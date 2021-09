Inter, attacco atomico: solo il Mago Herrera meglio di Inzaghi

Inter travolgente contro il Bologna e super attacco per Inzaghi: già 15 gol in appena 4 partite di campionato

Inter macchina da gol. Inizio di stagione straripante in campionato per la squadra di Simone Inzaghi che ieri ha travolto per 6-1 il malcapitato Bologna nell’anticipo di San Siro.

15 gol in appena 4 partite, un attacco da record per i nerazzurri. Eguagliato il Napoli 2018: prima dell’era dei tre punti – sottolineato La Gazzetta dello Sport – l’Inter del Mago Herrera nel 1960 ne fece 18. La squadra di Inzaghi ha un potenziale enorme: non è facile fermarla.