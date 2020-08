Inter, Barella: «Siamo una squadra con le palle»

Barella ha parlato al termine del match di Europa League contro il Bayer Leverkusen: le dichiarazioni del centrocampista dell’Inter

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

VITTORIA – «Oggi abbiamo dimostrato a tanti che dicevano che non erano una squadra, siamo un grandissimo gruppo fatto di gente con le palle. Abbiamo meritato di vincere questa partita. Il tocco di mano nel rigore? Ero in terra, non ho visto la palla. L’importante era portarla a casa e ce l’abbiamo fatta».

POCHI GOL – «Potevamo chiuderla prima e riposarci un po’, ma il Bayer è una grande squadra e ci ha messo in difficoltà. Era importante dimostrare di essere una squadra e prenderci questa qualificazione con le unghie e con i denti»

FINALE – «Se siamo da temere per la vittoria finale? Certo. Come noi temiamo gli altri, gli altri devono temere noi».