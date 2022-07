Inter, Bellanova: «Sono interista da sempre, ma ringrazio il Milan»

Bellanova parla del suo tifo per l’Inter e i suoi anni al Milan: «Sono interista fin da piccolo nonostante abbia giocato al Milan»

Raoul Bellanova è tornato sull’argomento della sua fede calcistica ai microfoni di DAZN. Ecco le parole del terzino nerazzurro:

«Sono interista fin da piccolo nonostante abbia giocato al Milan. Me la ricordo bene la foto con la maglia del Milan, avevo sei anni e a quell’età fai le cose senza pensarci: sono interista fin da bambino. Ma il Milan devo solo ringraziarlo, se sono qua è grazie a loro che hanno creduto in me, non negherò mai quello che hanno fatto per me».