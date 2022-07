Inter, Bergomi: «Felicissimo del ritorno di Lukaku. Su Mkhitaryan...»

Le parole di Beppe Bergomi sull’Inter della prossima stagione, dal ritorno di Lukaku, alla difesa e infine all’apporto di Mkhitaryan

Beppe Bergomi è intervenuto ai microfoni di Radio Nerazzurra. Di seguito le sue parole.

LUKAKU – «Io stravedo per Lukaku, non solo sotto l’aspetto tecnico, ma ci ricordiamo che in quei due anni era in empatia con pubblico e compagni, era importantissimo. Lui l’ha voluto fortemente, l’Inter voleva farlo prima di tutto: gli attaccanti hanno fatto bene ma mancava la profondità, la forza fisica e quel dominare. Io sono felicissimo del ritorno di Lukaku».

DIFESA – «Cambiare molto in difesa è un pericolo, per me il calcio è un gioco di conoscenza: più giochi insieme, meglio è. Quando ci sono cambiamenti ti prendi rischi: Skriniar è uno dei giocatori che creano identità, non lo toccherei mai. Lui come Bastoni, Barella e Lautaro hanno l’Inter nel cuore. Sappiamo di non poter prendere tanti giocatori senza dar via qualcuno, vedremo cosa succederà. Bremer è più un centrale, Milenkovic può stare sul centro-destra: cambierà il modo di impostare, Bremer non è De Vrij. Ma si può pensare anche di non costruire da dietro, Onana calcia benissimo, ha i piedi come Maignan. Si può pensare di andare subito di andare in profondità e andare con la linea alta perché Bremer ti dà copertura: i nostri erano bravi ma in campo aperto soffrivano. Si può pensare di organizzare una difesa in modo diverso».

INZAGHI – «Sono curioso: conoscendo Simone non penso cambierà molto, gli acquisti sono per il 3-5-2. Io ho fatto una domanda a chi fa mercato all’Inter su un altro Perisic in Europa e mi hanno detto che non c’è: con quelle caratteristiche è difficile trovarlo. Allora vai su terzini che fanno tutta fascia: lì perdi, ma abbiamo un parco attaccanti forti».

SQUADRA CORTA ALLA CONTE – «No perché io ho in mente le squadre di Inzaghi: la Lazio aggrediva le partite, noi anche. Diventa difficile pensare di ragionare come Conte. Inzaghi ha le proprie caratteristiche, cercherà di imporre il suo gioco. Quante volte abbiamo segnato e poi faticato a chiuderla? Adesso magari puoi tirarti un po’ indietro e la velocità di Lukaku può essere determinante. Io sono convinto che la farà giocare come l’anno scorso, era bella l’Inter».

MKHITARYAN E CALHANOGLU – «L’anno scorso, avendo visto bene la Conference, l’ho seguito tantissimo: Jose l’ha fatto giocare anche nei mediani davanti alla difesa, puoi usarlo come mezzala con Calhanoglu facendo rifiatare Barella. Può esserci una rotazione diversa e puoi giocare con due mezzali con qualità: ha già la gamba di Calhanoglu. Possono coesistere insieme».