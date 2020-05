Inter, Bergomi: «Icardi PSG? Lukaku lo ha sostituito alla grande»

L’opinione dell’ex bandiera dell’Inter Beppe Bergomi a proposito dell’ufficialità del passaggio a titolo definitivo di Icardi al PSG

Nessun rimpianto per l’Inter dopo la cessione a titolo definitivo di Mauro Icardi al PSG. Ne è convinto Beppe Bergomi, che ha parlato così del trasferimento dell’argentino ai microfoni di Sky Sport.

«Icardi? L’Inter aveva fato la sua scelta già l’anno scorso. Sappiamo come si è evoluta la situazione. Quella del PSG mi sembra la migliore per tutte le parti. Va in un club che magari non ha il prestigio dell’Inter ma che sta vincendo, e tecnicamente può ancora vincere la Champions. Lukaku l’ha sostituito alla grande. Direi che è un’operazione fatta bene».