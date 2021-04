Inter, Brozovic lascia lo storico agente: nasce la Epic Team

Marcelo Brozovic lascia il suo storico agente e si affida all’agenzia di famiglia: nasce la Epic Team. Si affiderà al padre

Marcelo Brozovic lascia il suo storico agente Miroslav Banic: una lunga storia con il procuratore finita per… motivi di famiglia.

Come riporta Tuttosport, infatti, Brozovic ha fondato, insieme alla sua famiglia, un’agenzia di rappresentanza per i calciatori: si chiamerà Epic Team. Il centrocampista dell’Inter si affiderà al padre supportato dall’avvocato di famiglia. Un cambio tanto epocale quanto curioso per il centrocampista croato.