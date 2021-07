Calciomercato Inter, è sfida al Bayern Monaco per Dest

L’Inter è alla ricerca del sostituto di Hakimi. I nerazzurri hanno puntato Dest del Barcellona, ma non sono i soli interessati

Negli scorsi giorni il Psg ha ufficializzato l’acquisto di Achraf Hakimi, che dopo un solo anno, e uno scudetto messo in bacheca, ha così salutato l’Inter. Un grande perdita per i nerazzurri che, ora, sono sul mercato a caccia di un sostituto di livello dell’esterno marocchino.

Stando a quanto riferito dal quotidiano spagnolo Sport, Beppe Marotta avrebbe messo nel mirino Sergino Dest, che a Barcellona, nonostante la stima del tecnico Koeman, non ha trovato grande spazio. Sull’ex Ajax, passato nell’estate del 2020 in blaugrana in cambio di 21 milioni di euro, ci sarebbe però anche il Bayern Monaco. A decidere, molto probabilmente, sarà la volontà dello stesso giocatore statunitense.

