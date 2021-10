Inter, si ferma Calhanoglu: non ci sarà con lo Sheriff. Le condizioni

Hakan Calhanoglu non è stato convocato per la sfida di Champions dell’Inter contro lo Sheriff, le condizioni del turco

Hakan Calhanoglu non è stato convocato per la partita di Champions dell’Inter contro lo Sheriff Tiraspol, ma le sue condizioni non preoccupano.

Secondo quanto appreso da Internews24, il fantasista turco è stato lasciato fuori precauzionalmente da Simone Inzaghi. Calhanoglu era tornato all’Inter dopo la sosta per le nazionali con diversi acciacchi fisici e per questo l’allenatore nerazzurro non ha voluto rischiarlo. Una scelta fatta anche in vista della sfida di domenica contro la Juventus.