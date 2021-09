Inter, cambio di sponsor tra campionato e Champions: ecco perchè

Lo sponsor sulle maglie dell’Inter cambia tra le varie competizioni: ecco il perchè di questo curioso avvenimento

Qualcuno ci avrà fatto caso, qualcun altro no; fatto sta che sulle maglie dell’Inter c’è una piccola, quanto sostanziale, differenza per quanto riguarda lo sponsor tra le partite di Serie A e quelle di Champions League. In Europa, infatti, nel match contro il Real Madrid è scomparsa la scritta “by Socios.com” presente sotto il main sponsor nelle gare di campionato.

Il motivo, come riportato da Calcio&Finanza, è di natura “geometrica”. Il regolamento europeo prevede sponsor non più grandi di 200 centimetri quadrati, mentre quello della Serie A non deve superare i 250 centimetri quadrati. Per rientrare in questi limiti, quindi, l’Inter è stata costretta a rimuovere il riferimento al sito della piattaforma Socios.