Milan Skriniar si conferma uno dei migliori difensori centrali del momento, con prestazioni di alto livello e uno strapotere fisico invidiabile

Da diversi mesi ormai Milan Skriniar è diventato una certezza di questo campionato. Forza, carisma ed età ne fanno uno dei pilastri dell’attuale Inter, nonché uno dei centrali più desiderati d’Europa. Lo slovacco sta confermando il trend della passata stagione, risultando tra i migliori nel suo ruolo.

Sebbene la solidità difensiva nerazzurra derivi dal lavoro congiunto di tutto il reparto, grazie a figure di spessore come De Vrij e Handanovic, i dati Opta conferiscono all’interista dei primati davvero interessanti. Nessuno in Serie A, infatti, può vantare la sua stessa percentuale passaggi riusciti: il 93,6% su scala di almeno 250 passaggi effettuati. Skriniar, peraltro, risulta essere il migliore anche sulle respinte dei tiri avversari, 14 in tutto. L’Inter non lo scopre certo adesso, ma ha tra le mani un vero tesoro che non deve assolutamente farsi scappare.