Inter, chiaro messaggio di Inzaghi: in arrivo gare decisive

Oggi contro il Bologna inizierà un mini ciclo per l’Inter di Inzaghi che potrà indirizzare la stagione: il messaggio del tecnico alla squadra

Da oggi contro il Bologna fino al 2 ottobre: 15 giorni esatti per indirizzare il campionato e rimettere a posto il girone di Champions League. Ecco perché ad Appiano Inzaghi e i giocatori si sono confrontati, quasi stretti in un patto.

C’è voglia di stare insieme, necessità di passare del tempo uno vicino all’altro. Anche per questo, oltre che per esigenze di orario visto che l’allenamento è andato in scena nel tardo pomeriggio, ieri la squadra ha cenato e poi dormito ad Appiano. E anche per questo l’allenatore ha sentito il bisogno di rassicurare i suoi. Il punto su La Gazzetta dello Sport.

