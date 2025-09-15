Inter, fiducia a Chivu nonostante la sconfitta con la Juventus: le ultime indiscrezioni di mercato

Inter, fiducia a Chivu nonostante la sconfitta con la Juventus: le ultime indiscrezioni di calciomercato

La recente sconfitta di Torino contro la Juventus ha acceso i riflettori sulla panchina dell’Inter, ma, secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la posizione di Cristian Chivu non è al momento in discussione. L’allenatore rumeno, ex difensore centrale di Roma e Inter e alla guida della prima squadra nerazzurra in questa stagione, gode ancora della fiducia della dirigenza, nonostante le critiche per la prestazione opaca contro i bianconeri.

Nessun esonero all’orizzonte

Romano ha chiarito che “non risulta nell’immediato che l’Inter abbia mosso passi per ragionare sull’esonero di Chivu”. La società di Viale della Liberazione non intende prendere decisioni drastiche, preferendo concedere tempo al tecnico per sviluppare il proprio progetto. È evidente, tuttavia, che i risultati restano determinanti: le prossime partite saranno decisive per capire se la fiducia resterà intatta o se la dirigenza valuterà un cambio di rotta.

Nel post-partita di Torino, Chivu ha mostrato grande determinazione, richiamando con forza la squadra a una reazione immediata. Il tecnico, noto per il suo approccio diretto e per la cura della fase difensiva, ha ribadito che sarà il campo a dare le risposte definitive.

Il nome di Mourinho e le smentite

Parallelamente, nelle ultime ore è circolata l’ipotesi di un clamoroso ritorno di José Mourinho a Milano. Il tecnico portoghese, artefice del Triplete nerazzurro nel 2010 e recentemente esonerato dal Fenerbahce, ha dichiarato di essere pronto a rientrare subito in panchina, purché trovi un progetto stimolante. Tuttavia, Romano ha smorzato ogni entusiasmo: “Non c’è niente di reale per il momento”.

Secondo le fonti, non esistono contatti concreti tra Mourinho e l’Inter, che resta focalizzata sul lavoro di Chivu. L’eventuale ritorno dello Special One, dunque, non è legato alla situazione attuale del club.

Sguardo al futuro

L’Inter sta vivendo una fase di transizione e la dirigenza sembra intenzionata a evitare scelte affrettate. La stagione è ancora lunga e il futuro di Chivu dipenderà dai risultati sul campo. Se il tecnico riuscirà a invertire la rotta, potrà consolidare la propria posizione e guidare i nerazzurri verso una stagione di successi.