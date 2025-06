Inter, in Usa si è presentato Chivu! Il neo allenatore: «È una grossa responsabilità. Ho sentito Inzaghi e Mourinho. Gli obiettivi»

Inter, in Usa si è presentato Chivu! Le dichiarazioni nella conferenza stampa del neo allenatore dei nerazzurri

Nella notte italiana, in Usa, si è presentato al mondo Inter nei nuovi panni da allenatore Cristian Chivu. Il nuovo allenatore nerazzurri che farà il suo esordio al Mondiale per Club, si è presentato davanti ad un numero ridotto di giornalisti. Ecco le sue parole riprese da Internews24.com.

ONORE – «Lo avevo già fatto nelle giovanili. Arrivare qui è un senso grosso di responsabilità che voglio portare avanti, lo stesso che ho avuto quando sono venuto qui da giocatore. Sono ormai quasi 13 anni tranne una pausa che sono qui. Abbiamo la chat storica che va avanti. Il gruppo va avanti tutt’ora e per tutta la vita. Mi ha fatto piacere vedere Maicon e tutti i messaggi. Ci sono state anche dediche speciali che rimangono private».

AL PASSATO – «Tornare alle radici, a cosa vuol dire l’interismo. Anche Marotta ormai lavora qui da tempo e ha capito di cosa si tratta. Io so bene cosa rappresenta, l’orgoglio, la lealtà e ciò che il club ha regalato ai tifosi e non solo nella sua storia. C’è anche il mio coraggio di essere qui ad allenare una delle squadre più forti d’Europa. Lo dice il campo. Bisogna portare avanti quello di buono è stato fatto, accettando che nel calcio si può vincere e perdere. Quando le cose sono fatte per bene in campo e in società, la strada da percorrere è sempre più bella»

IL PROGETTO – «E’ un nuovo, vecchio progetto. Il percorso fatto da questa squadra, ciò che è stato creato dal club e dai ragazzi, così come dallo staff che c’era prima, bisogna portarlo avanti. Bisogna essere consapevoli che l’Inter ha bisogno di questo tipo di atteggiamento, di questo tipo di ambizione. L’asticella è stata alzata negli ultimi anni e bisogna continuare su questa linea, avendo fiducia e autostima. Vogliamo lavorare per bene, per la squadra e la società, per mantenerla dove si trova in questo momento».

MONDIALE – «E’ un grande onore essere qui a giocare questo grande torneo. E’ la prima volta che questa competizione arriva, ognuno farà del proprio meglio per vincere. E’ qualcosa di nuovo, nonostante sia ancora nella vecchia stagione. Noi daremo del nostro meglio per fare bene in questa competizione. Conosco bene questo club, sono qui da tanto tempo. Nel mio periodo all’Under 19 sono stato con diversi di questi ragazzi, non so se mi chiameranno ‘mister’ o per nome, ma so di che qualità dispongono. Alcuni saranno delusi da come è finita la scorsa stagione, ma hanno fatto un percorso fantastico. E questo è molto importante»

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA